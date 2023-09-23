ارتفاع طفيف أسعار الذهب في التعاملات المسائية

ارتفعت أسعار المشغولات الذهبية بشكل طفيف خلال التعاملات المسائية، اليوم السبت 23 سبتمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة بنحو جنيهين، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2212 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

ما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر:

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2212 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2528 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2317 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 1896 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1474 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر1264 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 948 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 17696 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1926 دولارًا للأوقية.

الذهب يرتفع متحديًا قوة الدولار وصعود عوائد سندات الخزانة الأميركية

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، على الرغم من ضغوط قوة الدولار وصعود عوائد سندات الخزانة الأميركية، فيما يعكف المستثمرون على تقييم قرارات بنوك مركزية كبرى بالتمسك بأسعار الفائدة المرتفعة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1923.29 دولار للأونصة، بعد أن سجل أمس الخميس أكبر انخفاض يومي منذ الخامس من سبتمبر، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضا 0.2% إلى 1943.10 دولار.

وأعلنت البنوك المركزية في أكبر اقتصادات بالعالم تمسكها بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة طالما كان هذا ضروريا لكبح التضخم .

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في ستة أشهر وسط توقعات ببقاء أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مرتفعة لفترة أطول، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى في 16 عاما.

وعادة ما يشتري المستثمرون الذهب كوسيلة للتحوط في أوقات الضبابية الاقتصادية، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤثر على أسعار السبائك التي لا تدر عوائد ويتم تسعيرها بالدولار.

وتتوقع الأسواق بنسبة 45% أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 23.47 دولار للأونصة، وتتجه لتسجيل أفضل أداء في أربعة أسابيع.

وزاد البلاتين 0.7% إلى 925.77 دولارا، وقفز البلاديوم 0.8% إلى 1272.85 دولار.