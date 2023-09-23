انخفاض أسعار الذهب في منتصف التعاملات

تراجعت أسعار المشغولات الذهبية ( أسعار الذهب ) فى منتصف التعاملات، اليوم السبت 23 سبتمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة بنحو 25 جنيهات، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2210 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

ما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر:

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم السبت، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2210 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2526 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2315 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 1894 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1473 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1262 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 947 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 17680 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1926 دولارًا للأوقية.

الذهب يرتفع متحديا قوة الدولار وصعود عوائد سندات الخزانة الأميركية

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، على الرغم من ضغوط قوة الدولار وصعود عوائد سندات الخزانة الأميركية، فيما يعكف المستثمرون على تقييم قرارات بنوك مركزية كبرى بالتمسك بأسعار الفائدة المرتفعة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1923.29 دولار للأونصة، بعد أن سجل أمس الخميس أكبر انخفاض يومي منذ الخامس من سبتمبر، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضا 0.2% إلى 1943.10 دولار.

وأعلنت البنوك المركزية في أكبر اقتصادات بالعالم تمسكها بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة طالما كان هذا ضروريا لكبح التضخم .

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في ستة أشهر وسط توقعات ببقاء أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مرتفعة لفترة أطول، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى في 16 عاما.

وعادة ما يشتري المستثمرون الذهب كوسيلة للتحوط في أوقات الضبابية الاقتصادية، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤثر على أسعار السبائك التي لا تدر عوائد ويتم تسعيرها بالدولار.

وتتوقع الأسواق بنسبة 45% أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 23.47 دولار للأونصة، وتتجه لتسجيل أفضل أداء في أربعة أسابيع.

وزاد البلاتين 0.7% إلى 925.77 دولارا، وقفز البلاديوم 0.8% إلى 1272.85 دولار.