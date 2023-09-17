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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مصر للطيران تفتتح خط الطيران المباشر بين القاهرة وطوكيو

مصر للطيران
مصر للطيران

صرح المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أن مصر للطيران_الناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية بصدد افتتاح خط الطيران المباشر بين القاهرة وطوكيو عاصمة اليابان إبتداءً من 28 سبتمبر القادم.

واضاف أن الشركة افتتحت مؤخرًا عددًا من الخطوط الجديدة في قارة أسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وكان أخرها خط نيودلهي العاصمة الهندية خلال شهر أغسطس 2023، مضيفًا أننا نشهد حاليًا عودة خطوط الطيران مع اليابان نظرًا لأهمية هذا الخط الذي يخدم قطاع كبير من عملائنا ويأتى تشغيل هذا الخط في ظل العلاقات القوية بين الشعبين المصري والياباني وحاجة عملائنا لخط طيران مباشر إلى اليابان، كما سنسعى مستقبلًا لزيادة عدد الرحلات والوجهات داخل اليابان. 

جاء ذلك إستكمالًا لخطتها الطموحة نحو فتح أسواق جديدة وزيادة عدد النقاط التى تصل إليها حول العالم لجذب المزيد من العملاء .

   

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ومن المقرر أن تشغل مصر للطيران هذا الخط علي متن طائراتها من طراز بوينج  B787-9 الذي يعد من الطرازات العريضة، والتى تبلغ سعتها عدد 309 مقعدًا، وذلك بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا يوم الخميس من مطار القاهرة على أن تكون رحلة العودة يوم الجمعة من مطار ناريتا بالعاصمة اليابانية طوكيو، ومن المخطط أن تسير مصر للطيران رحلتين أسبوعيًا يومى الخميس والسبت على أن تكون رحلة العودة يومى الجمعة والأحد، بداية من 2 نوفمبر القادم.

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