أكتوبر المقبل.. النيل للطيران تفتتح خطًا جديدًا بين القاهرة وألمانيا

في إطار خطتها التوسعية وزيادة شبكتها الجوية والتعاون والتنسيق والدعم المستمر بين وزارة الطيران المدني وشركات الطيران المصرية الخاصة حصلت الشركة علي موافقة سلطة الطيران المدني علي تسيير خطاً جديدا مباشرا بين القاهرة ومدينة "كولونيا-بون"بألمانيا وذلك اعتبارا من أكتوبر المقبل.

وتعتزم الشركة تسيير الخط الجديد بواقع رحلتان أسبوعيا يومي الأحد والثلاثاء صيفاً والأحد والخميس شتاءً وتعتبر مدينة كولونيا-بون بوابة مهمة إلى أوروبا ووجهاتها المتنوعة. المتصلة بمصر والشرق الأوسط وتركيا وستوكهولم، مما يسهل زيادة حركة السفر الجوي بين هذه الدول ويعزز التبادل السياحي و الثقافي والتجاري بين البلدان.

وقال محمد الشريف رئيس القطاع التجاري بان النيل للطيران تعمل علي توفير كافة الحلول المتاحة لإرضاء عملائها وتقديم خدمات متميزة وضمان تجربة سفر مريحة للركاب كما تلتزم الشركة بأعلى معايير السلامة والجودة وأضاف بأن النيل للطيران تحافظ علي استمرار نجاحها بفتح خطوط جديدة تخدم ركابها وتعزز موقعها كشركة طيران رائدة في المنطقة.

حول النيل للطيران:

النيل للطيران هي شركة طيران رائدة في مصر، تقدم خدمات النقل الجوي للركاب والبضائع في كلا من الشرق الأوسط، تركيا، أوروبا و أفريقيا. و تهدف النيل للطيران إلى ربط الشعوب والثقافات والوجهات، وتقديم تجربة سفر مميزة ومريحة لعملائها. تعتمد الشركة على السلامة والجودة والابتكار في تقديم خدماتها. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع النيل للطيران على الإنترنت.