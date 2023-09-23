مصطفى محمد يسجل في فوز نانت الدرامي على لوريان بالدوري الفرنسي

نجح فريق نادي نانت الفرنسي في تحقيق الانتصار بخمسة أهداف مقابل ثلاثة لنادي لوريان، في لقاء جمع الفريقين على ملعب ستاد لا البوجوار اليوم السبت، وسجل مصطفى محمد هدفًا في فوز فريقه بمواهجة الجولة السادسة من مباريات الدوري الفرنسي بنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

مصطفى محمد يقود نانت للفوز على لوريان بالدوري الفرنسي

نجح مصطفى محمد في تسجيل هدف نانت الثالث في اللقاء عند الدقيقة 55 من عمراللقاء، والخامس للاعب في الموسم الحالي خلف مبابي الهداف، وخرج النجم الدولي المصري في الدقيقة 80 من عمر اللقاء ونزل بدلًا منه اللاعب ماركينيوس.

سجل أهداف نانت في لقاء لوريان اليوم كل من ماتياس أبلين وإراي كومارت ومصطفى محمد وفلوريان مولات وموسيس سيمون في الدقيقة 99 من اللقاء على الترتيب، على الجانب الأخر سجل أهداف نادي لوريان كل من جونيور كروبي ورومان فايفر وتوسين أييجون.

هدف مصطفى محمد في شباك لوريان

هدف مصطفى محمد عالمي في مرمى لوريانpic.twitter.com/UfFy2tnDma — Abdullah Omar (@aomedia74) September 23, 2023

بتلك النتيجة سيكون نادي نانت قد رفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز السادس بجدول الترتيب محققًا الانتصار الثاني بعد تعادلين وهزيمتين، سجل خلالهم 9 أهداف من بينها 6 لمصطفي محمد

مباراة نادي نانت المقبلة ستكون أمام فريق رين يوم الأحد على ملعب ستاد روازون بارك الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، ومن المتوقع أن يبدأ فيها مصطفي محمد أساسيًا.