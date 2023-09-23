هاري كين يحقق أرقام مميزة في لقاء بايرن ميونخ وبوخوم

حقق الإنجليزي هاري كين لاعب بايرن ميونخ الألماني رقم مميز خلال لقاء بايرن ميونخ و بوخوم في المباراة التي جمعت بينهما على أليانز أرينا ضمن منافسات الأسبوع 5 في الدوري الالماني .

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يعد هاري كين أول هاترك سجله مع العملاق البافاري بايرن ميونخ في أول مواسمة في الدوري الإلماني ، بجانب تسجيل 8 أهداف و صناع 4 أسيست في أول 7 مباريات مع بايرن ميونخ .

أحرز الكاميروني تشوبو موتينج هدف بايرن ميونخ الأول في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف الدولي الإنجليزي هاري كين في الدقيقة 12، بعدها أضاف ماتياس دي ليخت ثالث الأهداف في الدقيقة 29، قبل أن يسجل لوريه ساني رابع الاهداف في الدقيقة 38 لينتهي الشوط الأول برباعية نظيفة للفريق البافاري.

وفي الشوط الثاني، سجل هاري كين هدف بايرن ميونخ الخامس عبر ركلة جزاء في الدقيقة 54، قبل أن يضيف ماتياس تيل سادس الأهداف في الدقيقة 81 من صناعة "كين".

قبل أن يختتم هاري كين مهرجان الأهداف لـ بايرن ميونخ بالهدف السابع في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 13 نقطة بعد خوضه 5 مباريات، فيما يظل بوخوم في المركز الرابع عشر برصيد ثلاث نقاط.