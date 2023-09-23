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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

طبيب الزمالك يكشف تطورات إصابة فتوح

أحمد فتوح لاعب الزمالك
أحمد فتوح لاعب الزمالك

أوضح الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تطورات إصابة أحمد فتوح الظهير الأيسر، والتي يعاني منها وهي عبارة عن آلام أسفل عضلات البطن.   

                             

اضاف الدكتور محمد أسامة أن فتوح يؤدي المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له منذ تعرضه للإصابة. 

 

وأشار رئيس الجهاز الطبي لفريق  الزمالك إلى أن استجابة فتوح للبرنامج التأهيلي بشكل مثالي، وخاض تدريبات بالكرة في مران اليوم ليكون قريبا من إنهاء البرنامج التأهيلي.‏

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.

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