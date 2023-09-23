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السبت 23 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

صحة ديروط تدعو المواطنين بتطعيم الأطفال

الإدارة الصحية
الإدارة الصحية

نظمت الإدارة الصحية بديروط بأسيوط، ورشة تدريبية للتأكد من تطعيم كافة الأطفال المسجلين أو المقيمين ضمن نطاق مكتب صحة ديروط الأول ووضع خطة انسحاب للأطفال المسجلين لدى المكتب والمقيمين خارج ديروط أو خارج المحافظة من خلال البرامج الجارية.

وتواصل هاتفي مع أهالي الأطفال بقيادة الدكتورة منار مفتي مسؤولة التطعيمات. عمرو عبد القادر مشرف إداري أول، وأسامة أحمد غالب مشرف اللقاحات، ومينا عياد نخلة مشرف اللقاحات.

وذلك بهدف تحصين الأطفال ضد الأمراض المعدية المستهدفة بالتطعيم، وزيادة معدل التغطية باللقاحات الإلزامية، والتأكيد على تسجيل التطعيمات في الوقت الحقيقي في برنامج ميكنة التطعيم.

ودعت إدارة الصحة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر
وعليهم تطعيم أطفالهم بتطبيق جرعات التطعيم المستحقة لهم في الوقت والعمر المناسبين، وعدم تأجيل التطعيم تحت أي ظرف أو مسمى.

ونظمت الادارة الصحية بديروط ورشة تدريبية للتأكد من تطعيم كافة الأطفال المسجلين أو المقيمين ضمن نطاق مكتب صحة ديروط الأول ووضع خطة انسحاب للأطفال المسجلين لدى المكتب والمقيمين خارج ديروط أو خارج المحافظة من خلال البرامج الجارية. تواصل هاتفي مع أهالي الأطفال بقيادة الدكتورة منار مفتي مسؤولة التطعيمات. عمرو عبد القادر مشرف إداري أول، وأسامة أحمد غالب مشرف اللقاحات، ومينا عياد نخلة مشرف اللقاحات.

وذلك بهدف تحصين الأطفال ضد الأمراض المعدية المستهدفة بالتطعيم، وزيادة معدل التغطية باللقاحات الإلزامية، والتأكيد على تسجيل التطعيمات في الوقت الحقيقي في برنامج ميكنة التطعيم. ودعت إدارة الصحة المواطنين إلى توخي الحذر والقلق بشأن تطعيم أبنائهم، وإعطاء الجرعات المناسبة لهم في الوقت والعمر المناسبين، وعدم تأجيل التطعيم تحت أي ظرف أو ظروف. مُسَمًّى.

صحة ديروط تدعو المواطنين إلى عدم تأجيل تطعيم الأطفال
صحة ديروط تدعو المواطنين إلى عدم تأجيل تطعيم الأطفال
الجريدة الورقية