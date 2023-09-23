صحة ديروط تدعو المواطنين بتطعيم الأطفال

نظمت الإدارة الصحية بديروط بأسيوط، ورشة تدريبية للتأكد من تطعيم كافة الأطفال المسجلين أو المقيمين ضمن نطاق مكتب صحة ديروط الأول ووضع خطة انسحاب للأطفال المسجلين لدى المكتب والمقيمين خارج ديروط أو خارج المحافظة من خلال البرامج الجارية.

وتواصل هاتفي مع أهالي الأطفال بقيادة الدكتورة منار مفتي مسؤولة التطعيمات. عمرو عبد القادر مشرف إداري أول، وأسامة أحمد غالب مشرف اللقاحات، ومينا عياد نخلة مشرف اللقاحات.

وذلك بهدف تحصين الأطفال ضد الأمراض المعدية المستهدفة بالتطعيم، وزيادة معدل التغطية باللقاحات الإلزامية، والتأكيد على تسجيل التطعيمات في الوقت الحقيقي في برنامج ميكنة التطعيم.

ودعت إدارة الصحة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر

وعليهم تطعيم أطفالهم بتطبيق جرعات التطعيم المستحقة لهم في الوقت والعمر المناسبين، وعدم تأجيل التطعيم تحت أي ظرف أو مسمى.

ونظمت الادارة الصحية بديروط ورشة تدريبية للتأكد من تطعيم كافة الأطفال المسجلين أو المقيمين ضمن نطاق مكتب صحة ديروط الأول ووضع خطة انسحاب للأطفال المسجلين لدى المكتب والمقيمين خارج ديروط أو خارج المحافظة من خلال البرامج الجارية. تواصل هاتفي مع أهالي الأطفال بقيادة الدكتورة منار مفتي مسؤولة التطعيمات. عمرو عبد القادر مشرف إداري أول، وأسامة أحمد غالب مشرف اللقاحات، ومينا عياد نخلة مشرف اللقاحات.

وذلك بهدف تحصين الأطفال ضد الأمراض المعدية المستهدفة بالتطعيم، وزيادة معدل التغطية باللقاحات الإلزامية، والتأكيد على تسجيل التطعيمات في الوقت الحقيقي في برنامج ميكنة التطعيم. ودعت إدارة الصحة المواطنين إلى توخي الحذر والقلق بشأن تطعيم أبنائهم، وإعطاء الجرعات المناسبة لهم في الوقت والعمر المناسبين، وعدم تأجيل التطعيم تحت أي ظرف أو ظروف. مُسَمًّى.