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السبت 23 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شاهد مصطفي محمد يسجل هدف عالمي لـ نانت في لوريان بالدوري الفرنسي

مصطفي محمد
مصطفي محمد

سجل النجم الدولي المصري مصطفي محمد هدف نادي نانت الثالث في شباك نادي لوريان، بالمواجهة الجارية بين الفريقين اليون السبت، على ملعب ستاد لا البوجوار من مواجهات الجولة السادسة من مواجهات الدوري الفرنسي بنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

مصطفي محمد يسجل هدف عالمي في لوريان

سجل مصطفي محمد هدف نادي نانت الثالث في الدقيقة 55 من عمر اللقاء، ليقرب فريقه من حصد الثلاثة والانتصار الثاني في الموسم الحالي بالدوري الفرنسي.

بتلك النتيجة سيكون نادي نانت قد رفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز السادس بجدول الترتيب محققًا الانتصار الثاني بعد تعادلين وهزيمتين، سجل خلالهم 9 أهداف من بينها 6 لمصطفي محمد

مصطفي محمد يقود تشكيل نانت أمام لوريان

يقود مصطفي محمد تشكيل نانت لمواجهة لوريان ومعه في التشكيل دوجلاس أجوستو وشيريفيلا، في تشكيل مكون من:-

في حراسة المرمي ديسكامبس، ودوفيرن وكوميرت وكاستيليتو وميرلين ودجلاس أجوستو وشيرفيلا ومولييه وسيمون وأبلاين ومصطفي محمد.

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