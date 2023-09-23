ميلان يزاحم الانتر على صدارة الدوري الإيطالي

اقتسم ميلان صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم مع إنتر ميلان بعد الفوز على ضيفه هيلاس فيرونا بهدف نظيف اليوم السبت في المرحلة الخامسة للمسابقة.

ويدين ميلان بالفضل في هذا الفوز لنجمه البرتغالي رافاييل لياو الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة الثامنة من بداية المباراة.

الفوز رفع رصيد ميلان إلى 12 نقطة من أربعة انتصارات مقابل هزيمة واحدة ليقتسم الصدارة مع إنتر ميلان.

إنتر ميلان قادر على الابتعاد بالصدارة من خلال المواجهة التي تجمعه غدا الأحد بمضيفه إمبولي.

واستعاد ميلان اتزانه بعد خسارته القاسية أمام إنتر ميلان 1 - 5 في الجولة الماضية من الدوري الإيطالي ثم تعادله السلبي مع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا.