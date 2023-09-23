استمرار تدريب أبناء المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي على ألعاب القوى ببنها

استمرار تدريبات لابناء المشروع القومى للموهبة والبطل الاولمبى العاب القوى ، التى نظمته مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، من خلال ادارة الرياضة، بنادى سيتى كلوب ببنها.

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن المشروع القومى للموهبة والبطل فرص انتقاء المواهب الرياضية المتميزة ورعايتها وصقلها على النحو الأمثل فنيًا و صحيًا وذهنيًا تستطيع المنافسة والتميز على المستوى العالمى .

الجدير بالذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي يعد أحد المشروعات الواعدة للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحدا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن.