التعادل يحبط محاولات كريستال بالاس وفولهام في الدوري الإنجليزي

انتهت مباراة كريستال بالاس بالتعادل مع نظيره فولهام بدون أهداف، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت على ملعب ستاد سيلهسرت بارك، ضمن مواجهات الجولة السادسة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

التعادل يحبط محاولات كريستال بالاس وفولهام

شهدت المباراة 17 هجمة في لقاء لم ينجح اللاعبين في تسجيل أي هدف بعدما كان المستوى متقارب للغاية بين الطرفين على أرض الميدان بنسبة وصلت إلى 51% لصالح الجلاسيرز.

ارتفع رصيد كريستال بالاس إلى 8 نقاط في المركز الثامن جمعها من التعادل في مواجهتين والانتصار في لقاءين والخسارة في مباراتين.

على الجانب الأخر ارتفع رصيد نادي فولهام إلى 8 نقاط أيضًا في المركز التاسع بالترتيب أيضًا من الفوز في مواجهتين والتعادل في مباراتين وخسارة لقاءين.

ليحبط التعادل محاولات الفريقين الهروب من ظل الأخر والوصول للنقطة العاشرة بالمركز السابع، ليستر الفريقين في المركز الثامن والتاسع بالجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.