تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من كشف تفاصيل واقعة العثور على جثة شخص داخل شقته بمنطقة شارع عبد المنعم رياض دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، حيث تبين ان المتوفي يبلغ من العمر حوالي 60 عاما، بالمعاش، وتم العثور على الجثة على سرير داخل غرفة بشقته، ويرتدى كامل ملابسه، كما تبين سلامة جميع منافذ الشقة، وعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بالجثة.

مريض قلب .. العثور علي جثة مسن داخل شقته بشبرا الخيمة

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

كشف تفاصيل واقعة العثور على جثة شخص داخل شقته بشبرا الخيمة

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل أحد الشقق بمنطقة شارع عبد المنعم رياض دائرة القسم.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة "ي ح أ"، 60 سنة، بالمعاش، على سرير داخل غرفته بالشقة محل سكنه، ويرتدي كامل ملابسه وأن الجثة في حالة تعفن، كما تبين سلامة جميع منافذ الشقة، والعثور على جميع متعلقاته، وكشفت التحريات أن المتوفي كان يقيم بمفرده بعد وفاة زوجته، كما أنه كان يعاني من أمراض القلب.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

المتهمين بقتل سائق شبين القناطر: استدرجناه لتوصيلنا علشان نسرق التوك توك ولما قاومنا ضربناه في رأسه

كما أدلى المتهمان بقتل سائق توك توك بشبين القناطر لسرقة مركبته، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، موضحين" أحنا كما عايزين فلوس علشان بنمر بضائقة مالية، اختمرت في ذهننا فكرة الاستيلاء على مركبة توك توك كرها عن قائدها، وأحرزا سلاحين ناريين "فردين خرطوش"، وقاما باستيقاف المجني عليه حال قيادته للتوك توك الخاص به بدعوى توصيلهما لأحد الأماكن.

وواضاف المتهمان ، أنه فور الوصول لمكان العثور على الجثة، أشهر كل منهم سلاحه في وجه المجني عليه، وقاما بتهديده لترك المركبة والفرار، إلا أنه حدث غير ذلك، وقاوم المجني عليه المتهمين فأطلق المتهم الأول عيار ناري وأحدث إصابة المجني عليه بعيار ناري بالرأس، وسقط غارقا في دمائه، موضحين انه فور رؤية المشهد فرا هاربين وتركا مركبة التوك توك بجوار المجني عليه.

وكانت قد نجحت أجهزة الأمن فى مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، فى القبض على المتهمين بقتل سائق توك توك بالقرب من منطقة مقابر تل اليهودية دائرة المركز، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان قاما بقتل المجنى عليه بقصد السرقة بالإكراه وتم التحفظ على المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

كان اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية، يفيد ورود بلاغ تلقاه العميد محمد حرب مأمور مركز شرطة شبين القناطر بالعثور على جثة بالقرب من منطقة مقابر تل اليهودية.

تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد محى أبو زيد رئيس فرع البحث الجنائى، وقاده مقدم دكتور أمير الكومى رئيس مباحث المركز، وشارك فيه النقباء محمد مجدى معاون أول المباحث وعبد الله الأسود ومصطفى الهادى معاونى مباحث المركز.

وتوصلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان وتم تحديدهما وهما كلا من "ر أ ع ك " و "و م ك"، مسجلين خطى وسبق اتهامهما بعدد من القضايا، وألقى القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة بالإكراه وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.