دفع حياته ثمنًا للقمة العيش.. حبس المتهمين بقتل سائق توك توك بشبين القناطر

ألقت مباحث مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، القبض على المتهمين بقتل سائق توك توك، بالقرب من منطقة مقابر تل اليهودية، بدائرة المركز حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان قاما بقتل المجنى عليه، بقصد السرقة بالإكراه، وتم التحفظ على المتهمين، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين 4أيام علي ذمة التحقيقات .

دفع حياته ثمنا للقمة العيش ..حبس المتهمين بقتل سائق توك توك شبين القناطر



كانت البداية بتلقي اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير امن القليوبية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ تلقاه العميد محمد حرب مأمور مركز شرطة شبين القناطر، بالعثور على جثة بالقرب من منطقة مقابر تل اليهودية.

تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد محيي أبو زيد رئيس فرع البحث الجنائي، وقاده مقدم دكتور أمير الكومي رئيس مباحث المركز، وشارك فيه النقباء محمد مجدي معاون أول المباحث، وعبد الله الأسود ومصطفى الهادى معاوني مباحث المركز.



وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى “مصطفى ص م”، 29 سنة، بها طلق ناري فى الرأس وبجواره مركبة توك توك.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان، وتم تحديدهما وهما كلا من ” ر ك ” و” وم ” وألقي القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة بالأكراه، وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق.





تغيب فتاة عن منزل أسرتها

تكثف مباحث قسم قليوب بمحافظة القليوبية جهودها لكشف غموض اختفاء طالبة منذ 3 أيام، حيث خرجت الفتاة للدرس ولم تصل ولم تعد حتى اليوم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم قليوب، يفيد بتلقيه بلاغا من عماد.ن، ومقيم منطقة سيدى عبدالرحمن بدائرة القسم، والد الطالبة حبيبة 17 سنة طالبة بالصف الثاني الثانوي الصناعي، بقيام نجلته بالخروج من المنزل يوم الاثنين الماضى ذهابا للدرس ولم تعد حتى الآن، ولا توجد أي مشاكل أو خلافات، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، لكشف غموض الحادث، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تغيب طالب في شبين القناطر



في سياق متصل، تكثف مباحث القليوبية من جهودها لكشف غموض تغيب طفل بالصف الأول الإعدادي في ظروف غامضة بقرية الحصافة، دائرة مركز شرطة شبين القناطر، حيث خرج الطفل يوم 7 سبتمبر من الشهر الجاري، ولم يعد حتى الآن إلى منزله، وحرر محضر بالواقعة، وتكثف الأجهزة جهودها للعثور عليه.