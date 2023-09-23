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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عمرو السيسي راحة من مران الزمالك

عمرو السيسي لاعب
عمرو السيسي لاعب الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بإراحة عمرو السيسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من المشاركة في التقسيمة الفنية التي أقيمت في ختام مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

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وأدى عمرو السيسي فقرة بدنية في بداية المران كما شارك في تدريبات الكرة بصورة طبيعية، قبل أن يمنحه الجهاز الفني راحة من خوض التقسيمة بسبب شعور اللاعب بإجهاد خفيف.‏

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعدادته لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الإثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.

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