الأهلي بزيه الأساسي أمام سانت جورج بدوري الأبطال

عقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي وسانت جورج الإثيوبي مساء اليوم، بحضور مندوبي الناديين ومسئولي الاتحاد الإفريقي.

وحضر ممثلًا عن النادي كل من ماهر عبد العزيز ووائل محمد إداريي الفريق، وذلك للاتفاق على كل الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، على أن يرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق، فيما يرتدي فريق سانت جورج الطاقم الأصفر والحارس الطاقم الفسفوري.

وناقش الحضور كل الضوابط الخاصة بالمباراة وموعد وصول الفريقين إلى ستاد القاهرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سانت جورج مساء غد على ستاد القاهرة في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

