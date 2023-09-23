انتشار مرض خطير في إحدى قرى محافظة أسيوط

تعيش قرية عرب المدابغ التابعة لمركز ومدينة أسيوط، حالة من الخوف والقلق والهلع، عقب ظهور أعراض أمراض مشابهة لدى العديد من سكان القرية، حيث كان كثيرون يعانون من ارتفاع درجات الحرارة. وآلام العظام والتعب والقيء وتعب المعدة.

وبينما لم تحدد وزارة الصحة المصرية المرض حتى الآن، إلا أنها تتابع التقارير عن ظهور أعراض مشابهة بين العديد من مواطني القرية.

شكاوى من قرية عرب المدابغ بأسيوط

أحد المصابين بقرية عرب المدابغ بمحافظة أسيوط “رفض ذكر اسمه”، قال لـ “الوفد” إنه شعر فجأة بأعراض تتمثل في حرارة شديدة وطقطقة في الجسم، إضافة إلى الصداع. الشعور بالقيء والغثيان وأخيراً تعب المعدة. وتم إدخاله إلى مستشفى الحميات بأسيوط، وأشار إلى أن العديد من سكان القرية يعانون من نفس الأعراض.

وأضاف أنه خرج بالفعل من المستشفى، لكنه يخشى عودة الأعراض.

وأكد أن وزارة الصحة أرسلت فرق مكافحة ناقلات المرض لفحص عينات المياه ومناطق الصرف الصحي، وتنقية الهواء من البعوض الناقل للمرض.

وفي سياق متصل، قال هندي ساويرس، 52 عامًا، من قرية عرب المداغ بمحافظة أسيوط، إنه يعيش حالة من الرعب بسبب تزايد أعداد المصابين من حوله، مضيفًا أن أطفالهم لا يستطيعون الخروج من المنزل لفترة. الخوف من الإصابة بالعدوى، خاصة بعد الإصابة. أخته وأولاده.

وأضاف أن أعراض المرض المنتشر هي الحمى والألم في الجسم، بالإضافة إلى الصداع وتعب المعدة، مشيرا إلى أن مستشفى حميات أسيوط لم تكشف حتى الآن عن هوية هذا المرض رغم كثرة الحالات.

وأضاف أن وزارة الصحة أرسلت فرقا طبية لتعقيم القرية وقتل البعوضة الناقلة للعدوى.

هل هي حمى الضنك؟

ومن جانبه صرح مصدر من مستشفى حميات محافظة أسيوط أن المرض الموجود بقرية عرب المدابغ هو 99 % حمى الضنك وأضاف أن الفرق الطبية المتواجدة بالقرية اكتشفت أن البعوض المسبب لهذا المرض منتشر في كل مكان . .

وأضاف أن جميع الأعراض التي تظهر على المرضى هي أعراض حمى الضنك، مشيرا إلى أن فريق التقصي الذي شكلته وزارة الصحة والسكان كان المشتبه به الأول بعد فحص فحوصات المصابين بحمى الضنك، وبعد معاينة الأماكن ومعاينة تم التأكد من البعوضة التي تسببت بالحمى.

وأضاف المصدر أن الوزارة لم تعلن عن وجود مرض حمى الضنك في محافظة أسيوط، وأنه حتى الآن تم جمع عينات دم من المصابين بالمعمل المركزي بالقاهرة.

انتشار مرض خطير في إحدى قرى محافظة أسيوط

انتشار مرض خطير في إحدى قرى محافظة أسيوط

انتشار مرض خطير في إحدى قرى محافظة أسيوط