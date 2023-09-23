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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميلان يفوز بشق الأنفس على هيلاس فيرونا  بالدوري الإيطالي

ميلان
ميلان

حقق ميلان الإيطالي فوزًا غاليًا على هيلاس فيرونا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد سان سيرو ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري الإيطالي.

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تشكيل ميلان المتوقع لمباراة هيلاس فيرونا بالدوري الإيطالي

سجل  البرتغالي  رفائيل لياو لاعب ميلان  هدف المباراة الوحيد  في شباك هيلاس فيرونا في أحداث الشوط الأول ..

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم ميلان على نظيره هيلاس فيرونا.

بدأ ميلان في الشوط الثاني بالضغط على هيلاس فيرونا  لتسجيل العديد من الأهداف.

تشكيل ميلان الرسمي لمباراة هيلاس

حراسة المرمى: سبورتيلو

خط الدفاع: ثياو - كبير - توموري

خط الوسط: موسى - كرونيتش - ريندرز - فلورينزي

خط الهجوم: بولسيتش لياو - أوليفيه جيرو.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بفوز ميلان على هيلاس  بهدف دون رد.

بهذه النتيجة، رفع فريق ميلان من رصيده عند النقطة 12 ليحتل مركز وصافة ترتيب الدوري الإيطالي، فيما توقف رصيد هيلاس  عند النقطة 7 محتلا المركز التاسع.

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