السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل ميلان المتوقع لمباراة هيلاس فيرونا بالدوري الإيطالي

ميلان
ميلان

يتقابل فريق ميلان أمام هيلاس فيرونا عصر اليوم، على ملعب سان سيرو ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

 

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موعد مباراة ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

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تاريخ المواجهات في ديربي الغضب بين الانتر والميلان في الدوري الأيطالي

تشكيل ميلان المتوقع لمباراة هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

في حراسة المرمى: تشيبريان تاتاروشانو

في خط الدفاع: بيير كالولو ، ماتيو جابيا ، سيمون كيير ، ثيو هيرنانديز
في خط الوسط : ساندرو تونالي ، إسماعيل بن ناصر ، أنتي ريبيتش ، شارل دي كيتلاري ، رافائيل لياو

في الهجوم: أوليفييه جيرو

وتنطلق صافرة أحداث مباراة ميلان وهيلاس فيرونا في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم بتوقيت القاهرة والسعودية والساعة الخامسة بتوقيت أبو ظبي.

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