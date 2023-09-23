تشكيل ميلان المتوقع لمباراة هيلاس فيرونا بالدوري الإيطالي

يتقابل فريق ميلان أمام هيلاس فيرونا عصر اليوم، على ملعب سان سيرو ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

تشكيل ميلان المتوقع لمباراة هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

في حراسة المرمى: تشيبريان تاتاروشانو

في خط الدفاع: بيير كالولو ، ماتيو جابيا ، سيمون كيير ، ثيو هيرنانديز

في خط الوسط : ساندرو تونالي ، إسماعيل بن ناصر ، أنتي ريبيتش ، شارل دي كيتلاري ، رافائيل لياو

في الهجوم: أوليفييه جيرو

وتنطلق صافرة أحداث مباراة ميلان وهيلاس فيرونا في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم بتوقيت القاهرة والسعودية والساعة الخامسة بتوقيت أبو ظبي.