مياه الفيوم تكرم 38 من المتفوقين دراسيًا من أبناء العاملين بالشركة

قام المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى شركة المياة اليوم وبمقر الشركة بمحطة مياه العزب الجديدة بتكريم 36 من المتفوقين دراسياً بمراحل التعليم المختلفة بالعام الدراسي 2022/2023.

بواقع 22 طالبا من المتفوقين بالمرحلة الإعدادية و 7 من المتفوقين دراسياً بالثانوي العام والفني و 6 من المتفوقين دراسياً بالمرحلة الجامعية و 3 من موظفي الشركة الحاصلين على شهادة الماجستير.

جاء ذلك خلال الحفل الثانوي الذي نظمتة الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام وبحضور المهندس سامي غالي رئيس قطاع المياه والأستاذ محمود عبد الحميد رئيس القطاع التجاري والأستاذ سامح رجب رئيس قطاع الموارد البشرية واللواء أشرف عبد الحفيظ مدير عام الإدارة العامة للأمن بالشركة والمهندس جمعه علي مدير عام الإنتاج وأشرف عبدالصمد رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة.

وأكد النجار، حرص الشركة على دعم ورعاية العاملين بالشركة وأبنائهم وأن تكريم الطلاب المتفوقين دراسياً كل عام من أبناء العاملين أمر ضروري ومهم لخلق التنافسية بين الطلاب للوصول إلى مراكز متقدمة ويكونوا مثالاً يحتذى به في الأعوام المقبلة كونهم صناع المستقبل وأمل مصر الواعد في التنمية والبناء.

وأعرب رئيس مجلس الإدارة، عن سعادته بلقاء المتفوقين دراسياً بمراحل التعليم المختلفة متمنياً لهم دوام النجاح والتفوق.

برامج التوعية

ومن جهة أخرى صرح المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى شركة مياة الفيوم عن قيام إدارة التوعية بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، بعدة نشاطات متنوعة بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

وأوضح أن إدارة التوعية نفذت ندوة توعية مائية بالتعاون مع القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بالفيوم للسيدات المترددات على القافلة بقرية مطول بمركز اطسا بهدف رفع الوعي المائي وترشيد الاستهلاك والحفاظ على مواردنا المائية من التلوث والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وتعريفهم بالقطع الموفرة كأحد أهم الوسائل لترشيد استهلاك المياه، علاوة على تنفيذ ورشة لتعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة.

وأشار النجار، إلى أنه تم تنفيذ حملة استطلاع راي ميداني للعملاء بقرية هوارة المقطع التابعة لمركز الفيوم وحملة طرق أبواب بقرية الناصرية بمركز ابشواي لمعرفة آراء المواطنين حول الخدمات المقدمة من الشركة لعملائها والاستمتاع لشكواهم ومقترحاتهم، وتعريفهم بآلية ومنظومة الشكاوي المقدمة من الشركة لخدمة عملائها.

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