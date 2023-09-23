حسين فهمي في "ماستر كلاس" الغردقة السينمائي: يجب أن يتعلم المبدع كيف يقول "لا"

نظم مهرجان الغردقة لسينما الشباب برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، « ماستر كلاس» للفنان حسين فهمي اليوم السبت بقاعة الندوات الرئيسية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الاولى من المهرجان.

في البداية، قال الكاتب محمد الباسوسي في تقديمه للندوة أن الفنان حسين فهمي أيقونة مصرية، تعلمنا منه الكثير، الاحترام وصفاء النفس والاصرار.

واسترجع الكاتب محمد الباسوسي ذكرياته مع الفنان حسين فهمي، لافتا إلي التعاون سويا في مسلسل "زمن عايش"، وكذلك التعاون مرة ثانية في مسلسل "صراع الأقوياء"، والذي تم تصويره في بيروت.

أشار الباسوسي خلال الكلمة الافتتاحية للماستر كلاس، إنه بمجرد عرض فكرته بإقامة مهرجان نوعي يخاطب ويهتم بالشباب، ساند الفكرة على الفور، وكان أول الداعمين للمهرجان، وشجع نجوم كبار للمشاركة في فعاليات الدورة الأولي، واعطي ثقل لفعاليات المهرجان.

من جانبه اعرب حسين فهمي، عن سعادته بالمشاركة في أول دورة لمهرجان الغردقة السينمائي ، وقال كان دائما لدينا احلام بوجود عدد من المهرجانات، خاصة إذا كانت تخاطب الشباب، يعبر عن همومهم وأحلامهم عبر رسائل إنسانية سينمائية، وهو ما تحقق مع انطلاق مهرجان الغردقة.

وتحدث النجم الكبير عن رحلته في عالم الفن وقال : "كنا محظوظون بالعمل مع طاقات فنية رائعة اتعلمنا منهم كثير، فمنذ طفولتي وانا منبهر بالسينما المصرية والعالمية".

استطرد :" السينما عالم شامل، اولفنان لابد أن يكون مسئول ومثقف وليس عشوائي.

أشار الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة، في مداخلة الي إن ماستر كلاس حسين فهمي تخطي من مجرد ندوة الي درس في السينما.

ووجه حسين فهمي كلمة إلى المبدعين الشباب، وقال فيها : يجب أن نتعلم كيف نقول لا.

وأشار إلي إنه رفض في بداية طريقه اخراج فيلم للفنانة فاتن حمامة، لأنها كانت نجمة كبيرة وهو مخرج شاب، لمجرد توقعه تدخلها في عمله.

واضاف أن الممثل الجيد من يثير مشاعر المتفرج، وان هناك فروق كبيرة بين النجم والممثل، وقال إن الممثل لابد أن يقنع المشاهد ويؤثر في انفعالاته.

وتناول النجم الكبير في حديثه علاقته بمخرجين شباب عمل معهم، مؤكدا أن الأهم لديه هو أن يكون المخرج الذي يعمل معه لديه رؤية ومقنع لفريق العمل.

ووصف حسين فهمي، المخرج بالمايسترو، مؤكدا علي أهمية احترام دوره لانه البطل الحقيقي والذي يحمل العمل اسمه، مقدرا للظروف الصعبة التي قد يمر بها الآن اي مخرج شاب في بداية طريقه.