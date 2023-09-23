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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

لابا كودجو يقود تشكيل العين الإماراتي أمام عجمان في دوري أدنوك للمحترفين

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الهولندي ألفريد شرودر  المدير الفني لفريق العيين الإماراتي،  عن التشكيل الذي يخوض لقاء عجمان مساء اليوم السبت  على ستاد هزاع بن زايد ضمن منافسات الأسبوع الثالث في الدوري أدنوك للمحترفين .

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تشكيل العين الإماراتي لمباراة عجمان

حراسة المرمى: خالد عيسى.

الدفاع: بندر الأحبابي وكوامي أوتون وخالد الهاشمي وإيريك مانديز.

 

الوسط: عمير _ كاكو وبارك يونج ويحيى نادر وأليخاندرو روميرو وسفيان رحيمي.

 

الهجوم: لابا كودجو.

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موعد مباراة العين الإماراتي و عجمان في دوري أدنوك للمحترفين 

تبدأ أحداث المباراة مساء اليوم السبت الموافق 23 من شهر سبتمبر 2023، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و7 مساء بتوقيت القاهرة ، و8 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة العين الإماراتي و عجمان  في دوري أدنوك للمحترفين 

تذاع المباراة على قنوات أبو ظبي الرياضية 1 الناقل الحصري لأحداث مباراة  في الشرق الأوسط  عبر البث الحي .

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