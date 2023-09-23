سعيد العويران: ما يحدث في الزمالك "حرام"

أكد سعيد العويران، أسطورة كرة القدم السعودية، على حزنه الشديد لما يتعرض له نادي الزمالك خلال الفترة الحالية، بعد الأزمات العاصفة التي تواجه القلعة البيضاء.

وشدد العويران على أنه يشجع الشباب، والفريق مر بمثل هذه التجربة التي يمر بها الزمالك، لكنه لا يتمنى أن يحدث مع الزمالك مثلما حدث مع الشباب.

تصريحات العويران

علق سعيد العويران على ما يمر به نادي الزمالك خلال الفترة الحالية، فقال: "أنا أشجع فريق الشباب، حرام ما يحدث في الزمالك، لقد مرينا بتجربة مشابهة، الفريق كان نقطتين والأندية تطير بجانبنا 12 و13 نقطة".

وتابع: "لكن الحمد لله فزنا برباعية في المباراة الأخيرة، وأنا لا أتمنى أن يحدث مع الزمالك مثلما حدث مع الشباب، لأنني أنتمي للزمالك".

وعن علاقته بمرتضي منصور، قال: "رئيس الزمالك السابق حبيبنا، وابتعاده أثر كثيرًا على الفريق، لكن اللاعب الذي لا يخلص لفريقه لا يلعب، يجلس في منزله ويلغي تعاقده".

وأضاف: "لا يليق أن يقوم اللاعب بتقديم شكاوى ضد النادي، الكرة المصرية لها تاريخ ولاعبين ومدربين كثيرين قدموا للكرة الكثير".

وأختتم العويران تصريحاته: "القلعة البضاء عمود من أعمدة الكرة المصرية، الأهلي السعودي عندما هبط للدرجة الثانية خسرناه، لابد من تدخل سريع من المسؤولين في الكرة المصرية لإنقاذ الزمالك".