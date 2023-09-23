"البكوش" يهنئ "نجم" بالفوز بجائزة أبرز النساء في القانون بالعالم

أرسل الدكتور الطيب البكوش الأمين العام لمنظمة الإتحاد المغرب العربي ، ووزير خارجية تونس السابق، رسالة تهنئة للسفيرة الدكتورة نميرة نجم مديرة المرصد الأفريقى للهجرة بالرباط قال فيها " يسرني بمناسبة فوزكم بجائزة "جوستيتيا “ العالمية لعام 2023 للاحتفال بأبرز النساء المتميزات في القانون على مستوى العالم”.

جاء ذلك في الاحتفال الذي أقامته مبادرة “ نساء فى القانون الدولى بفيينا”، مضيفًا: "أن أتقدم إليكم بأحر التهاني وتمنياتي الخالصة بالتوفيق والنجاح المستمر ".



ويستضيف برنامج من القاهرة على شاشة النيل للاخبار في الساعة العاشرة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة السفيرة د. نمير نجم مدير مرصد الهجرة بالاتحاد الافريقى من نيويورك بالولايات المتحدة عبر برنامج سكايب ، ويدور حول أبرز المحطات الدبلوماسية والمساهمات القانونية التي رشحتها لنيل جائزة العدالة "جوستيتيا " العالمية في فيينا كأبرز النساء في القانون بالعالم لعام ٢٠٢٤.



البرنامج ويقدمه المذيع ايمن السيد، ورئيس التحرير تحرير الاعلامى حامد محمود.

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