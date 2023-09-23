الشباب السعودي يقدم عرضا مغريا لكولر
ذكرت تقارير صحفية سعودية مساء اليوم السبت، عن نية إدارة الشباب السعودي التعاقد مع المدرب المخضرم السويسري مارسيل كولر خلال الفترة الحالية .
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وكشفت التقارير السعودية أن إدارة النادي السعودي سوف تقدم عرض مالي مغري للسويسري 8 مليون دولار سنوي للموافقة على التدريب.
ومن المقرر أن يرفض المدرب هذا العرض المغري والتركيز مع الأهلي التركيز في العديد من البطولات القارية المهمة الدوري الأفريقي و كأس العالم للأندية .
ومن المقرر أن يستعد الأهلي لمواجهة سان جورج الأثيوبي مساء غد الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ 32
من دوري أبطال أفريقيا..
موعد مباراة سان جورج و الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
من المقرر أن يبدأ مباراة سان جورج و الأهلي مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا .
تبدأ مباراة في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة و 8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9 مساء بتوقيت الإمارات.