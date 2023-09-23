السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الشباب السعودي يقدم عرضا مغريا لكولر

كولر
كولر

ذكرت تقارير صحفية سعودية مساء اليوم السبت، عن نية  إدارة الشباب السعودي  التعاقد مع المدرب المخضرم السويسري مارسيل كولر خلال الفترة الحالية .

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وكشفت التقارير السعودية  أن إدارة النادي السعودي سوف تقدم عرض مالي مغري  للسويسري 8 مليون دولار سنوي  للموافقة على التدريب.

ومن المقرر أن يرفض المدرب هذا العرض المغري والتركيز مع الأهلي التركيز في العديد من البطولات القارية المهمة  الدوري الأفريقي و كأس العالم للأندية .

ومن المقرر أن يستعد الأهلي لمواجهة سان جورج الأثيوبي مساء غد الثلاثاء  على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ 32

من دوري أبطال أفريقيا..

موعد مباراة سان جورج و الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

من المقرر أن يبدأ مباراة سان جورج و الأهلي مساء اليوم  على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا .

تبدأ مباراة في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة و 8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9 مساء بتوقيت الإمارات.

 

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