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الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تقلبات هامشية في أسعار الذهب بالبورصة العالمية خلال تعاملات الأسبوع

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب بالبورصة العالمية تقلبات سعرية محدودة على مدار تعاملات الأسبوع المنتهي مساء اليوم الجمعة، بفعل تأثير وترقب الأسواق لصدور بعض البيانات الاقتصادية الأمريكية، ومن بينها مؤشر أسعار المستهلكين وطلبات إعانة البطالة، وقرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن مصير أسعار الفائدة.

أسعار الذهب بالبورصة العالمية

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سعر الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

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قبل اجتماع المركزي.. ارتفاع سعر الذهب اليوم الخميس بـ منتصف التعاملات


قال فادي كامل، المدير التنفيذي لاحدى  شركات تجارة وتسويق الذهب والفضة، إن أسعار الذهب بالبورصة العالمية تعرضت لتقلبات محدودة، ولم تشهد تغيرات ملحوظة خلال تعاملات الأسبوع، حيث بدأت الأوقية التعاملات عند مستوى 1924 دولارًا، ولامست مستوى 1945 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1924 دولارًا.

 


أشار كامل، إلى أن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 5 جنيهات  بالأسواق المحلية مع ختام تعاملات اليوم الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2215 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2220  جنيهًا، كما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 3 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1921 دولارًا، ولامس مستوى 1928 دولارًا، وانخفضت إلى مستوى 1924 دولارًا، وسط حالة من تزايد المخاوف من تعرض الاقتصاد العالمي لحالة من الركود. جراء الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.


وأضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2537 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 1903 جنيهات، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1480 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب سجل مستوى 17760 جنيهًا.
وفي سياق متصل، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركـزي المصري تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25 %، 20.25 %، و19.75 % على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75 %.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة يوم أمس الخميس، حيث  قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة عند المستويات حالية.
وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماع أغسطس رفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 100 نقطة أساس لتصل إلى 19.25% و20.25% على التوالي، مما يجمع على ارتفاع إجمالي بمقدار 300 نقطة أساس منذ بداية العام و800 نقطة أساس على مدار عام 2022


 

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