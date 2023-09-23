حاول سرقة الكابل.. مصرع لص بصعق كهربائي

تباشر النيابة العامة التحقيق في حادث مصرع لص بصعق كهربائي أثناء محاولته سرقة كابل الكهرباء.

ولقى لص مصرعه بصعق كهربائي، أثناء محاولته سرقة كابل في أطفيح، مما أسفر عن مصرعه، وتم نقل جثته إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمصرع أحد الأشخاص صعقا بالكهرباء في أطفيح، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن عاطل حاول سرقة كابل كهرباء، إلا أنه أصيب بصعق كهربائي أنهى حياته في الحال.

وناظر رجال المباحث الجثة، وتم نقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وفي واقعة آخرى تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة القبض على متهمين بالإتجار في المواد المخدرة حيث عثر مع الأول على وبحوزته 55 فرش كمية من مخدر الحشيش، ومع الثاني 10 فرش حشيش.

وأمرت النيابة العامة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لكتابة تقرير مفصل عنها، كما طالبت بسرعة الإنتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت قد أحبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، محاولة تاجري مخدرات لترويج كمية كبيرة من مخدر الحشيش على عملائهم، بهدف تحقيق مكاسب مالية كبيرة بطريقة غير مشروعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته 55 فرش كمية من مخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام، سلاح أبيض، وضبط عامل له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته 10 فرش حشيش وزنت كيلو جرام.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.