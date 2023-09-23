قتل وحرق بماء النار وجثة سائق الخليفة .. جرائم هزت القاهرة

شهدت القاهرة خلال الأيام الماضية عدة جرائم قتل هزت الرأي العام ، والتي كان أخرها واقعة قتل سائق ودفن جثته في المقابر لسرقة سيارته ..نرصد في السطور التالية أبرز تلك الوقائع وهي كالتالي..

الواقعة الأكثر بشاعة كانت في منطقة النزهة بالقاهرة ، أنهى عاطل حياة زوجته وسكب عليها ماء مغلي ،حتى لفظة أنفاسها الأخيرة ،وألقي القبض على المتهم والذي أقر بجريمة قتله زوجته لوجود خلافات بينهما وشكه في سلوكها، وتحرر محضر بالواقعة،واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.



ورد بلاغ لقسم شرطة النزهة ، مفاده مقتل سيدة وحرق جسدها بالماء المغلي داخل شقتها بدائرة القسم،

انتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة وتبين العثور على جثة سيدة في العقد الثالث من العمر مصابة بحروق شديدة، وتبين أن زوجها وراء ارتكاب الواقعة،وقيامه بسكب الماء المغلي على جسد المجني عليها ما نتج عنه وفاتها متأثرة بإصابتها.

تمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض على المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما شهدت منطقة المرج مأساة بشعة، وذلك بعدما قامت سيدة بتوجيه ٦ طعنات لزوجها، الأمر الذي نتج عنه وفاته في الحال متأثرا بجراحه.



تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بوقوع جريمة قتل شاب مقتولًا داخل شقته، مصابًا بـ6 طعنات متفرقه بالجسد بـ«السكين» أنهت حياته في الحال، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، ومن خلال التحريات تبين أن مرتكب الواقعة زوجته بسبب خلافات زوجية بينهما

وسط القاهرة جريمة بشعة دارت أحداثها في قصر النيل ،قُتل موظف بالمعاش علي يد نجله كشفت التحقيقات في واقعة مقتل موظف بالمعاش على يد نجله بمنطقة قصر النيل، عن معاناته من اضطراب نفسية ،أوضحت التحريات أن المتهم سبق حجزه في عدد من مصحات الإدمان وكان دائم التعدي على والده ووالدته، وفي يوم الواقعة توجه لوالده وقام بضربه على وجهه ثم قتله خنقًا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة بوجود جثة بأحد المنازل بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية وعثرت على جثة موظف على المعاش يرتدي كامل ملابسه مصاب بكدمات في الوجه وحول رقبته آثار خنق، دلت التحريات على أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، فيما يُجري رجال المباحث التحريات، والاستماع إلى أقوال الجيران وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

شهدت منطقة منشأة ناصر بالقاهرة مأساة بشعة، حيث أقدم عامل على قتل أطفاله وسكب عليهما مواد كيمياوية حارقة ، ثم انتحر بعدها بشرب ماء النار بعد علمه أن زوجته رفعت ضده دعوى أمام محكمة الأسرة ، وأنقذت العناية الإلهية الطفلين من الموت حيث أصيبوا بحروق جراء الواقعة وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج .

تفاصيل الواقعة كانت بورود بلاغ لقسم شرطة منشية ناصر ،من الأهالي مفاده وجود ضحايا ومصابين داخل إحدى الشقق الكائنة بدائرة القسنم، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وبإجراء الفحص تم العثور على جثة عامل وبجواره جثث طفليه الإثنين مصابين بحروق بالغة نتيجة تعرضهما لمياه النار.

كشف مصدر أمني تفاصيل الواقعة مشيرا الي أن التحريات الأولية توصلت إلى أن الأب المتوفي وراء الكارثة ، والذي أقدم على إرتكاب الجريمة البشعة بعد علمه بقيام زوجته برفع دعوى خلع ضده بمحكمة الأسرة ، وساقه شيطانة لحيلة مريرة للانتقام من زوجته وقام بشراء زجاجة ماء ناري وألقها على نجليه تراوحت أعمارهم ما بين 14لــ16 عاما مما أدى إلى إصابتها بحروق، وبعد ذلك شرب ما بقي من الزجاجة، فاحترقت أعضاؤه وأحشائه ومات.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.