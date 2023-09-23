كشف ملابسات واقعة إنهاء حياة سيدة وإصابة شقيقها بالشرقية

فى إطار جهود الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات بإستقبالها كل من (ربة منزل"متوفاة" وشقيقها "مصاب" - مقيمين بدائرة المركز) إثر إصابتهما برش خرطوش بأماكن متفرقة بالجسم.

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بالإنتقال وبسؤال والدهما قرر إبلاغه من الأهالى بقيام زوج نجلته المذكورة (مقيم بدائرة المركز) بإضرام النيران بمحل ملابس خاص بنجلته لخلافات زوجية بينهما ، ولدى توجه المجنى عليهما إلى المحل المُشار إليه قام بإطلاق عدة أعيرة نارية تجاههما من بندقية خرطوش فأحدث إصابتهما التى أودت بحياة نجلته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وكذا السلاح المُستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.