القبض على تاجر مُخدرات بحوزته 7 قطع فرد محلي وذخائر و بانجو

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمُكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى الأسلحة النارية والمواد المخدرة وحيازتها.

اقرأ ايضاً: خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية للمواطنين.. تعرف عليها





فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف قيام (عاطل"له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا) بالتردد على دائرة مركز شرطة الواسطى للإتجار فـى المواد المخدرة والأسلحة النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بدائرة المركز.. وبحوزته(عدد 7 فرد محلى و عدد من الطلقات- كمية من مخدر البانجو وزنت 12 كيلو جرام).

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.