السبت 23 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط طرفي مشاجرة بالقاهرة نتج عنها وفاة شخص

ضبط شخصين بسلاح ناري
ضبط شخصين بسلاح ناري

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بحدوث مشاجرة وإستخدام سلاح ناري بدائرة القسم.

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بالفحص تبين حدوثها بين كلاً من طرف أول (3 أشخاص"أحدهما مصاب برش خرطوش بالبطن" وتم نقله للمستشفى) وبحوزتهم فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار.. طرف ثان (شخصين "توفى أحدهما متأثراً بإصابته بطلق خرطوش" - والثانى"مصاب برش خرطوش متفرق بالجسم" تم نقله للمستشفى)وجميعهم مقيمين بدائرة القسم.. وذلك لقيام الطرفين بالمزاح مع بعضهما البعض تطورت إلى مشاجرة، وقيام الطرف الأول بإطلاق أعيرة نارية على الطرف الثانى بإستخدام " فرد الخرطوش "نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها ، والتى أودت بحياة أحد أفراد الطرف الثانى.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الأول السلاح المشار إليه،  وبمواجهتهمإعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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