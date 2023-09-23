الإيقاع بتشكيل عصابي بدمياط تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حائزى ومُتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

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فقد أكدت معلومات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام (عدد 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركز شرطة فارسكور) بتكوين تشكيل عصابىتخصص نشاطه الإجرامى فـى الإتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة مُتخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم.. وبحوزتهم (15) قطعة سلاح ناري عبارة عن (بندقية آلية، 5 بنادق خرطوش، 7 فرد محلى, 2 طبنجة، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.