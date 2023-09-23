السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

لمدة 10 أيام..غلق كوبري الفطيم وإجراء تحويلات مرورية

الإدارة العامة لمرور
الإدارة العامة لمرور القاهرة

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، ذلك لتنفيذ الأعمال الخاصة بمحطة تنقية مياه الشرب بمدينة نصر على أن يتم تنفيذ أعمال الحفر الطولى أمام المجمع الأمنى.

مما يستلزم الغلق الكلى لمسطح كوبرى الفطيم القادم من مناطق مدينة نصر تجاه الطريق الدائرى مع إجراء التحويلات المرورية اللازمة تجاه مطلع كوبرى الفطيم وعدم إستكمال إتجاه الطريق الدائرى ، بداية من الساعة 12,5 صباح يوم الإثنين الموافق 25-9-2023 ولمدة (10) أيام ليلاً ونهاراً.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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