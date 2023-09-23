السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فلاهوفيتش يقود الهجوم.. تشكيل يوفنتوس المتوقع لمباراة ساسولو في الدوري الإيطالي

يوفنتوس
يوفنتوس

يتقابل يوفنتس وساسولو، مساء اليوم، على ستاد مايي، في المواجهة التى تجمع الفريقين بالجولة الخامسة ببطولة الدوري الإيطالي.

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موعد مباراة يوفنتوس وساسولو في الدوري الإيطالي

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موعد مباراة ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام ساسولو في الدوري الإيطالي

في حراسة المرمى: تشيزني

في خط الدفاع: جاتي - بريمير - دانيلو

في خط الوسط: مكيني - ميريتي - لوكاتيلي - رابيو - كوستيتش

في الهجوم: فلاهوفيتش - كييزا.

موعد مباراة ساسولو و يوفنتوس بالدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

وتنطلق صافرة المواجهة المرتقبة بين ساسولو ونظيره يوفنتوس بالجولة الخامسة من الدوري الإيطالي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، فيما تذاع المواجهة عبر قنوات :

ـ AD SPORTS Premium  
ـ Sky Sport Calcio 
ـ Match Football 

 

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