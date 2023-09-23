فلاهوفيتش يقود الهجوم.. تشكيل يوفنتوس المتوقع لمباراة ساسولو في الدوري الإيطالي

يتقابل يوفنتس وساسولو، مساء اليوم، على ستاد مايي، في المواجهة التى تجمع الفريقين بالجولة الخامسة ببطولة الدوري الإيطالي.

تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام ساسولو في الدوري الإيطالي

في حراسة المرمى: تشيزني

في خط الدفاع: جاتي - بريمير - دانيلو

في خط الوسط: مكيني - ميريتي - لوكاتيلي - رابيو - كوستيتش

في الهجوم: فلاهوفيتش - كييزا.

موعد مباراة ساسولو و يوفنتوس بالدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

وتنطلق صافرة المواجهة المرتقبة بين ساسولو ونظيره يوفنتوس بالجولة الخامسة من الدوري الإيطالي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، فيما تذاع المواجهة عبر قنوات :

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ـ Sky Sport Calcio

ـ Match Football