تاريخ المواجهات في ديربي الغضب بين الانتر والميلان في الدوري الأيطالي

يشهد ملعب جوزيبي مياتزا في تمام السابعة مساءا ديربي الغضب الشهير في إيطاليا بين الميلان والانتر ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الأيطالي و لأول مرة منذ سنوات طويلة يلتقي فريقا مدينة ميلانو الانتر والميلان وهما على قمة الدوري الإيطالي بعدما حقق الفريقين العلامة الكاملة في الجولات الثالثة الماضية .

الأنتر صاحب الملعب في مواجهة الديربي يدخل المباراة بعد ثلاثة انتصارات على مونزا بهدفين وعلى كالياري بهدفين و على فيورينتينا برباعية كاملة ولم يستقبل النيرأتزوري اية أهداف في المباريات الاربعة ليتصدر الدوري وسط رغبة عارمة في استعادة لقب الدوري الغائب من سنوات .

اما الميلان فقد.حقق هو الاخر ثلاثة انتصارات الاول على بولونيا بهدفين ثم على تورينو ٤ / ١ واخيرا تمكن من تحقيق انتصار مهم على روما بهدفين لهدف ليبدو البلانكونيري في ثوب الفريق الذي يطمح في استعادة لقب الدوري الذي حققه الموسم قبل الماضي بعد غياب طويل .

تاريخ مواجهات ديربي الغضب بين الانتر و الميلان

التقي الانتر مع الميلان في ٧٧ مباراة اجمالا في تاريخهما فاز الانتر في ٣٢ مباراة وفاز الميلان في ٢٥ مباراة بينما حسم التعادل نتيجة ٢٠ مباراة وسجل الانتر ١٠٦ هدف و سجل الميلان ٩٤ هدف .

اما عن المباريات التي أقيمت باعتبار الأنتر صاحب الملعب فقد كانت ٣٦ مباراة فاز الانتر في ١٧ مباراة وفاز الميلان في ١١ مباراة وتعادلا في ٨ مباريات . وسجل الأنتر ٥٥ هدف بينما سجل الميلان ٥١ هدف .

سجل اخر عشر مواجهات بين الأنتر و الميلان

٢١ فبراير ٢٠٢١ الميلان - الانتر : ٠ / ٣

٧ نوفمبر ٢٠٢١ الميلان - الأنتر : ١ / ١

٥ فبراير ٢٠٢٢ الانتر - الميلان: ١ / ٢

١ مارس ٢٠٢٢ الميلان - الانتر : ٠ / ٠

١٩ ابريل ٢٠٢٢ الانتر - الميلان : ٣ / ٠

٣ سبتمبر ٢٠٢٢ الميلان - الانتر : ٣ / ٢

١٨ يناير ٢٠٢٣ الميلان - الانتر : ٠ / ٣

٥ فبراير ٢٠٢٣ الانتر - الميلان : ١ / ٠

١٠ مايو ٢٠٢٣ الميلان - الانتر : ٠ / ٢

١٦ مايو ٢٠٢٣ الانتر - الميلان : ١ / ٠