تشييع جنازة المستشار معتز خفاجي اليوم من مسجد حسن الشربتلي

تشيع اليوم السبت أسرة المستشار الراحل معتز خفاجي رئيس محكمة الجنايات الأسبق جنازته من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.

وكان قد رحل المستشار معتز خفاجي عن عمر يناهز الـ 72 عاما، بعدما قضى مشوار طويل وحافل وفصل في العديد من قضايا الإرهاب الهامة في تاريخ القضاء المصري.

وفاة المستشار معتز خفاجي

ويشار إلى أن المستشار الراحل معتز خفاجي بدأ حياته المهنية معاونا بالنيابة العامة في عام 1976 بنيابة المعادي ثم انتقل إلى نيابة حلوان، وتدرج في المناصب القضائية حتى وصل لمنصب رئيس محكمة ابتدائية لمدة عامين، ثم عاد للنيابة العامة مرة أخرى رئيسا لنيابة المعادي لمدة 11 عامًَا.

ندب المستشار الراحل معتز خفاجي إلى مكتب التحفظ على الأموال بمكتب النائب العام، ومنها إلى نيابة استئناف القاهرة ليعود مرة أخرى إلى محكمة الجنايات، وبعدها إلى المكتب الفني بوزارة العدل حتى استقر في العمل في محكمة الجنايات بدرجة رئيس محكمة استئناف، وعمل فترة طويلة عضوا بدائرة جنايات الهرم حتى تولى منصب رئيسا لمحكمة الجنايات.



حكم المستشار معتز خفاجي في العديد من قضايا الإرهاب أهمها قضية أحداث البحر الأعظم، وخلية داعش الصعيد، وأحداث عنف المقطم، ومحاكمة حبارة بقضية أجناد مصر، ومحاكمة المتهمين بقضية النهضة، كما نظر قضية مقتل اللواء نبيل فراج، بعدما ستشهد إثر مواجهات مع العناصر الإرهابية في كرداسة،وأيضًأ وقضية خلية أكتوبر الإرهابية، وقتل القطب الشيعي حسن شحاتة في أبوالنمرس على يد الإرهابين، وغرفة عمليات رابعة، وأحداث العنف في العياط وأطفيح ومنطقة الألف مسكن ومحيط مكتب الإرشاد، والاعتصام المسلح في ميدان النهضة بالجيزة، بالإضافة إلى قضايا تنظيم أجناد مصر الإرهابي، ومحاولة اغتيال رئيس نادي الزمالك، وخلية داعش عين شمس.