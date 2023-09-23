موعد ومكان تشييع جثمان المخرج الكبير منير راضي

رحل عن عالمنا منذ قليل ، المخرج منير راضى، عن عمر يناهز 80 عامًا، ومن المقرر تشييع جثمانه من مسجد السلام بمدينة نصر، بعد صلاة ظهر اليوم، السبت.

وكانت أعلنوا شقيقته الفنانة عفاف راضي، وفاة المخرج منير راضي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك"، كتبت: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، توفي إلى رحمة الله أخي الغالي المخرج منير راضي، اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نُزُله ووسع مُدخلهُ وأسكنه فسيح جنّاتك وألهِمنا جميعًا الصبر".

معلومات عن المخرج منير راضي

يذكر أن المخرج منير راضى، نشأ فى أسرة فنية تضم عددا من صناع السينما والمسرح ومنهم المخرج محمد راضى، والفنان والمخرج السيد راضى، والمطربة الكبيرة عفاف راضى.

ثم أصبح مخرجا فيما بعد وله عدد من الأفلام الشهيرة وصاحب فيلمين ضمن قائمة أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما المصرية وهما، زيارة السيد الرئيس، وأيام الغضب.