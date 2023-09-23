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السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أحكام القضاء فى «ثلاجة» نقابة التشكيليين

الدكتورة صفية القبانى
الدكتورة صفية القبانى

حصل عدد من أعضاء مجلس نقابة التشكيليين على أحكام قضائية ضد النقيبة الدكتورة صفية القبانى حيث جاءت الدعوى بناء على قرارات النقيبة بفصل أعضاء المجلس لتغيبهم عن حضور جلسات النقابة... واتجه عدد من أعضاء المجلس المفصولين إلى إقامة دعوى قضائية لتضررهم من القرار، وقد حكمت المحكمة ببطلان قرار الفصل.

فيما حصلت ملك الدربى على ثالث حكم قضائى بوقف الانتخابات التى ستجريها النقابة الفرعية فى الإسكندرية يوم ٢٦ سبتمبر والنقابة الفرعية بالمنصورة يوم ٦ أكتوبر فيما نشرت الصفحة الرسمية للنقابة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك مؤكدة إجراء الانتخابات فى موعدها.

 

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