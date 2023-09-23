«عاشور» يدعو المحامين لحضور «عمومية» أكتوبر

قبل أيام أعلنت نقابة المحامين عن عقد جمعية عمومية فى شهر أكتوبر المقبل لبحث وإقرار زيادة المعاش لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية، وعلى اثر ذلك البيان أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق وعضو مجلس الشيوخ.

عن ضرورة حضور الجمعية العمومية العادية للتصويت بالموافقة على زيادة معاشات المحامين التى تأخر إقرارها منذ عام ٢٠٢١ حسبما انتهى إليه تقرير الخبير الاكتوارى الصادر عام 2019 وانتهى بزيادة معاشات المحامين إلى مائة جنيه عن كل سنة بحد أقصى أربعة آلاف جنيه اعتباراً من 1 يناير 2021 شريطة صرف المعاش للمشتغلين فعلياً بالمحاماة.

وطالب عاشور بأن يتضمن جدول أعمال الجمعية المرتقبة إعادة صرف معاش الدفعة الواحدة وزيادته بالحد اللائق الذى لا يقل عن 150 ألف جنيه فى حالة العجز الكلى أو الوفاة، كما سرد عاشور فى بيان له تطور المعاشات بالنقابة منذ عام 2003 حيث تمت زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 700 جنيه بواقع 17,5 جنيه عن كل سنة، وفى عام 2014 زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 1000 جنيه بواقع 25 جنيهاً عن كل سنة، وفى عام 2015 تم رفع الحد الأقصى إلى 1600 جنيه فى الشهر بواقع 40 جنيهاً عن كل سنة، وفى عام 2017 تم رفع الحد الأقصى إلى 1760 جنيهاً بواقع 44 جنيهاً عن كل سنة، وفى عام 2019 تم رفع الحد الأقصى إلى 2000 جنيه بواقع 50 جنيهاً عن كل سنة، وفى عام 2020 تم رفع الحد الأقصى إلى 3000 جنيه بواقع 75 جنيهاً عن كل سنة، وتفويض مجلس نقابة المحامين فى زيادة المعاشات القديمة، صرف معاش الدفعة الواحدة لجميع حالات الوفاة والعجز الكلى بحد أدنى خمسة وعشرين ألف جنيه وبحد أقصى مائة ألف جنيه.

وذكر عاشور أنه فى عام 2019 تم اعتماد تقرير الخبير الاكتوارى بزيادة معاشات السادة المحامين إلى مائة جنيه عن كل سنة بحد أقصى أربعة آلاف جنيه اعتباراً من 1 يناير 2021 شريطة صرف المعاش للمشتغلين فعلياً بالمحاماة.

يذكر أن نقابة المحامين ستعقد جمعية عمومية فى أكتوبر المقبل لبحث زيادة المعاشات لتصل إلى 4 آلاف جنيه بحد أقصى.