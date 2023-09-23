مانشستر سيتي يستضيف نوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي اليوم

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي مانشستر سيتي نظيره نوتنجهام فورست مساء اليوم، على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.



ويخوض جورديولا ولاعبيه مباراة اليوم أمام نوتنجهام بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة بترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، بعد تحقيق الانتصار في الأسابيع الماضية منذ انطلاق البطولة.

ويسعى فريق مانشستر سيتي الى مواصلة سلسلة الانتصارات والحفاظ على لقب البريميرليج متصدرا جدول الترتيب دون هزيمة.

وعلى الجانب الأخر، يأمل فريق الكرة الأول بنادي نوتنجهام تحقيق نتيجة إيجابية أمام السيتي وتعديل مركزه بجدول الدوري، فيما يحتل المركز الثامن برصيد 7 نقاط.

وتقام مباراة مانشستر سيتي و نوتنجهام فورست في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسعودية، فيما تذاع عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.