سجل المواجهات المباشرة بين بورنموث وتشيلسي في الدوري الأنجليزي

في تمام الرابعة من عصر الاحد يستضيف فريق بورنموث منافسه تشيلسي على ملعب فيتاليتي ستاديوم ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الأنجليزي الممتاز.

يدخل فريق بورنموث المباراة ولديه نقطتان فقط من التعادل في المباراة الاولى امام ويستهام يونايتد بهدف لكل فريق بينما تعادل في الجولة الرابعة مع برينتفورد بهدفين لكل فريق ولقى هزيمتين امام ليفربول ١ / ٣ وامام توتنهام ٠ / ٢ ليقبع في المركز السادس عشر .

امام فريق تشيلسي الذي دخل الموسم بأمان كبيرة و تدعيمات هي الاقوي في الدوري الأنجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية حيث كان تشيلسي هو النادي الاول في الأنفاق الا ان المفاجأة كانت هي تراجع نتائج الفريق بشكل كبير واكتفائه باربع نقاط فقط مت أصل ١٢ نقطة في الأسابيع الاربعة الاولى حيث تعادل مع ليفربول وفاز على لوتون تاون بينما سقط على ملعبه امام نوتنجهام فوريست وخسر خارج ملعبه امام ويستهام يونايتد لتضع تلك النتائج الضغط بشكل مبكر على المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المطالب بالدخول في منافسة جادة على المربع الذهبي ولما لا لقب البريمييرليج .

المواجهات المباشرة بين بورنموث وتشيلسي

التقي بورنموث مع تشيلسي عبر تاريخهما اجمالا في ١٥ مباراة فاز بورنموث ٤ مباريات وتعادلا في مباراة واخدة وفاز تشيلسي في ١٠ مباريات وسجل هجوم بورنموث ١٦ هدف بينما سجل هجوم تشيلسي ٢٥ هدف .

اما عن المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب بورنموث فكانت سبع مباريات فاز بورنموث في مباراة واحدة وفاز تشيلسي في خمسة مباريات و احتكم الفريقين الى التعادل في مباراة واحدة ايضا وسجل بورنموث ١٠ أهداف فيما سجل تشيلسي ١٥ هدف .

نتائج اخر عشر مباريات بين بورنموث وتشيلسي

٢٠ ديسمبر ٢٠١٧ تشيلسي - بورنموث : ٢ / ١

٣١ يناير ٢٠١٨ تشيلسي - بورنموث : ٠ / ٣

١ سبتمبر ٢٠١٨ تشيلسي - بورنموث : ٢ / ٠

١٩ ديسمبر ٢٠١٨ تشيلسي - بورنموث : ١ / ٠

٣٠ يناير ٢٠١٩ بورنموث - تشيلسي : ٤ / ٠

١٤ ديسمبر ٢٠١٩ تشيلسي - بورنموث : ٠ / ١

٢٩ فبراير ٢٠٢٠ بورنموث - تشيلسي : ٢ / ٢

٢٧ يوليو ٢٠٢١ بورنموث - تشيلسي : ١ / ٢

٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢ تشيلسي - بورنموث : ٢ / ٠

٦ مايو ٢٠٢٣ بورنموث - تشيلسي : ١ / ٣

