عمرو أديب عن الأداء أمام بيراميدز: الزمالك في محنة (فيديو)

علق الإعلامي عمرو أديب، على أداء لاعبي نادي الزمالك في أول لقاء في بطولة الدوري العام أمام نادي بيراميدز.

وقال عمرو أديب، ببرنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إن نادي الزمالك في محنة حقيقية ويحتاج العودة إلى سابق عهده، لافتا إلى أن المباراة الأخيرة لنادي الزمالك تشير إلى أهمية عودة الزمالك السابق عهده.

نتمنى عودة نادي الزمالك وتحقيق الفوز في كل مباراة

وأضاف عمرو أديب، : نتمنى عودة نادي الزمالك وتحقيق الفوز في كل مباراة وتقديم أداء يليق بهذا النادي العريق في كل البطولات التي يشارك فيها.