ثقافة بني عدي تلقى الضوء على "التعلم اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ"

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني سلسلة من الانشطة الثقافية والفنية المتنوعة بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى .



حيث عقد بيت ثقافة بني عدي برئاسة بدر حسن محاضرة تثقيفية بعنوان "التعلم الاليكتروني" بمقر البيت حاضرها سيد عبدالرحمن والذي تناول الحديث حول مفهوم الإنترنت والتواصل الاجتماعي والتطور التكنولوجي السريع حيث ناقش المميزات والعيوب للإنترنت وكيفية استخدامه بطريقة آمنة ووضح أهمية التعلم الاليكتروني للطلاب

في عصر التكنولوجيا الحديثة، أصبح التعلم الالكتروني واحدًا من أهم الأساليب التي يتم بها نقل المعرفة والتعليم. ومن بين الثقافات التي استطاعت تلقي الضوء على هذا المفهوم الحديث هي ثقافة بني عدي، المعروفة بتمسكها بالتراث والقيم الثقافية التقليدية.

تاريخيًا، كانت ثقافة بني عدي مستندة بشكل كبير على التعلم الشفهي والتدريس المباشر، حيث يتم تناقل المعرفة من جيل لآخر عبر القصص والحكايات والأساطير. ولكن مع التطور التكنولوجي السريع، شهدت هذه الثقافة تغيرات جذرية في أساليبها التعليمية.

بدأ استخدام التعلم الالكتروني في بني عدي بتوفير وسائل الاتصال والتواصل عبر الإنترنت، مما مكّن سكان المناطق النائية والمعزولة وحتى اللاجئين من الوصول إلى المعرفة والتعليم بشكل سهل وميسر. ومن المميزات الأخرى التي أتاحها التعلم الالكتروني لهذه الثقافة هو التعلم الذاتي وفقًا لوتيرة الفرد واهتماماته، مع إمكانية الوصول إلى مصادر متنوعة ومتخصصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والثقافة.

لا يعني استخدام التعلم الالكتروني في ثقافة بني عدي التخلي عن التراث والقيم التقليدية، بل على العكس، يمكن استخدام هذه الوسيلة لنقل هذه القيم والمعرفة بطرق أكثر حداثة وتفاعلية. يُمكن للمدارس والجمعيات المحلية تقديم المحتوى التعليمي القائم على الثقافة المحلية وتاريخ بني عدي عبر منصات التعلم الالكتروني والدروس المباشرة عبر الإنترنت.

ومن المهم أيضًا أن لا ننسى دور المحتوى الموثق والجودة في التعلم الالكتروني، حيث يجب أن يتم تطوير المناهج والمواد التعليمية بعناية لضمان تقديم محتوى صحيح وموثوق به للمتعلمين. يُمكن للخبراء الثقافيين والتعليميين في بني عدي أن يلعبوا دورًا هامًا في هذا الجانب من خلال المشاركة في تطوير ومراجعة المحتوى التعليمي المتعلق بثقافتهم وتراثهم.

ثقافة بني عدي تلقى الضوء على "التعلم الاليكتروني"