تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل باقة من الفاعليات الثقافية والفنية من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى حيث شهد قصر ثقافة البدارى برئاسة محمد أبورحمه ورشة حكي للأطفال بعنوان " جابر بن حيان " بمقر القصر.

ضمن سلسلة رواد العلوم تحدث خلالها محروس عبدالحليم حيث تحدث عن نشأته وحياته لقب جابر بن حيان بأبو الكيمياء لانه اول من علم الكيمياء للعالم كما تحدث عن اسهاماته العلمية وتجاربه وأهم مؤلفاته وأهم اقواله المأثورة.

ورشة حكي للأطفال بثقافة البداري هي فكرة مشوقة تهدف إلى تعريف الأطفال بإرث وتراث العالم العربي من خلال حكايات البداري وأساطيرها. واحدة من الحكايات الشهيرة التي تعتبر رمزًا لهذه الثقافة هي "جابر بن حيان".

جابر بن حيان، المعروف أيضًا باسم جابر الكيميائي، كان من أبرز العلماء في العصور الوسطى. ولد في القرن الثامن الميلادي في مدينة توس بفارس (اليوم جزء من إيران) وعاش في العصر العباسي. يعتبر جابر من أوائل الكيميائيين في التاريخ وقد أسهم بشكل كبير في تطور الكيمياء والعلوم الطبية.

يقال إن جابر بن حيان كان طبيبًا وكيميائيًا بارعًا ولديه معرفة واسعة في مجال الصيدلة. قام بتطوير العديد من الطرق والتقنيات في تحضير الدواء واكتشف العديد من المركبات والعناصر الكيميائية.

ورشة حكي البدارى "جابر بن حيان" تهدف إلى تقديم هذه الشخصية الرائعة للأطفال من خلال قصة مشوقة. من خلال القصة، سوف يتعرف الأطفال على اكتشافات جابر العلمية وأساليبه في التجارب والتركيبات الكيميائية.

ستتضمن الورشة أيضًا نشاطات تفاعلية مثل تجارب صغيرة لتشجيع الأطفال على استكشاف وتجربة العلم، مثل تحضير مركب كيميائي بسيط أو تفاعل كيميائي صغير. ستقدم الورشة بطرق مبسطة وممتعة لكي يستطيع الأطفال فهم الأفكار العلمية بسهولة ومتعة.

بالإضافة إلى ذلك، ستتضمن الورشة أنشطة إبداعية لإلهام الأطفال في تعبيرهم الشخصي عن شخصية جابر بن حيان، مثل رسم صور له أو كتابة قصة قصيرة عن إنجازاته. سيعمل الأطفال أيضًا في فرق صغيرة للقيام بألعاب دورية تعزز التعاون والتواصل.

تهدف ورشة حكي البدارى "جابر بن حيان" إلى تعزيز حب العلم والتعلم لدى الأطفال، وتعريفهم بعلماء العرب العظماء الذين لعبوا دورًا هامًا في تطور البشرية.

"جابر بن حيان" ورشة حكي للأطفال بثقافة البدارى

"جابر بن حيان" ورشة حكي للأطفال بثقافة البدارى