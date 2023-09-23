تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية وذلك بفرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

حيث نظم قصر ثقافة أسيوط برئاسة صفاء حمدان ورشة الخط العربي تدريب إيمان حسن وهبه والتي قدمت شرح مفصل عن كيفية كتابة الحروف بخط الرقعة والنسخ بينما شهد القصر ورشة فنون تشكيلية للطفل قدمتها الفنانة نورهان حسام الدين وتم اختيار افضل اللوحات للمشاركة في معرض نتاج الحفل الختامي لانشطة نادى الطفل الصيفي

تعتبر فنون الخط العربي والتشكيلية من أهم التعابير الفنية في الثقافة العربية. وتسعى مدينة أسيوط في مصر إلى تعزيز هذه الفنون من خلال تنظيم ورش عمل مستمرة في قصر ثقافة أسيوط.

تعقد هذه الورش الفنية بانتظام في مختلف المستويات، حيث تستهدف كل من المبتدئين والمحترفين في الخط العربي والفنون التشكيلية. تتميز هذه الورش بوجود مدرسين ومحترفين متخصصين في هذا المجال، حيث يقومون بتقديم دروس عملية عبر تعليم الأساسيات وتنمية المهارات الفنية للمشاركين.

وتهدف هذه الورش إلى تطوير خبرات المشاركين في فنون الخط العربي والتشكيلية، وتعزيز الوعي الفني لديهم. كما تسعى لتعزيز التنوع الثقافي والتعبير الفني في المدينة، وتشجيع الابتكار والإبداع في هذا المجال.

تشتمل ورش العمل على استعراض تاريخ وفن الخط العربي والتشكيلية، وتعليم تقنيات رسم الحروف والكلمات بطرق مبتكرة وإبداعية، كما تشمل أيضًا استخدام مواد فنية مختلفة مثل الألوان والورق والأقلام والفرش لإضفاء لمسة فنية فريدة على الأعمال.

من المتوقع أن تحظى هذه الورش بإقبال كبير من قبل المهتمين بالفنون التشكيلية والخط العربي في أسيوط والمدن المجاورة. حيث تمثل هذه الورش فرصة رائعة للمشاركين لتعلم وتطوير مهاراتهم الفنية، والتعبير عن أنفسهم بطرق إبداعية. de

ورش الخط العربي والفنون التشكيلية تواصل فعاليتها بقصر ثقافة أسيوط

ورش الخط العربي والفنون التشكيلية تواصل فعاليتها بقصر ثقافة أسيوط