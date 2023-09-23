نادى أدب القوصية يعقد أمسية شعرية كبرى لأدباء أسيوط

عزفت اوتار الشعر علي قلوب العاشقين في امسية شعرية ضمن باقة من الفاعليات الثقافية والفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى.

شهد خلالها بيت ثقافة القوصية برئاسة ياسر ماهر امسية شعرية ضمن فعاليات برنامج نادى أدب القوصية برئاسة الشاعر مدثر الخياط وباشراف الشاعر اشرف رشاد حامد.

وبحضور الشاعر عبد الغني مسعود والشاعراحمد الشافعى والشاعر ناجح جاد رئيس مجلس إدارة نادى أدب ديروط والشاعر صهيب شعبان والشاعر محمد قبيصى والشاعر رومانسى يسرى رئيس مجلس إدارة نادى أدب ابوتيج والشاعر سعد سعيد والشاعر محمود عطيه والدكتور إبراهيم فرغل والشاعر عبد الجواد ابو جبل وهناء هلال الشاعر وجية سعداوى والشاعرة سارة الشيخ والشاعر والكاتب الصحفى حسين سالم والشاعر حازم شلقامى ونادر شفيق

بدأت فعاليات الامسية بكلمة ترحيبية لمدير القصر موجهاً حديثه بأهمية احتضان المواهب الشابة الادبية والتي تحمل مسيرة العطاء الأدبي بينما قدم الشاعر مدثر الخياط تحية إعزاز وتقدير للأدباء و لرؤساء نوادى الأدب الحاضرين لحضورهم الأمسية الشعرية بالقوصية مما يؤدي إلى زيادة تبادل الخبرات والتجارب الأدبية.



وفي ليلة أدبية إصطف فيها المبدعين بقلوبهم حيث تبارى الأدباء بقصائدهم الشعرية والتي تنوعت ما بين الفصحى والعامية بجانب تقديم العديد من المداخلات الثرية للأدباء الشباب ومناقشة القصائد الشعرية للمواهب الادبية الشابة

ويأتي هذا الحدث الأدبي المهم لتعزيز الحركة الأدبية في المنطقة، وتبادل الأفكار الثقافية بين الأدباء والشعراء، وتوثيق وتعزيز الإرث الثقافي للمنطقة.



وسيتم خلال الأمسية قراءة مجموعة من القصائد الشعرية الجديدة والمميزة، كما ستتضمن الأمسية جلسات حوارية ونقاشات حول الشعر والأدب والثقافة في المنطقة، ويأمل نادى أدب القوصية أن تكون هذه الأمسية الشعرية الكبرى بداية للمزيد من الأنشطة الثقافية والأدبية، والتي تقوي روح الفكر الإبداعي في المنطقة وتساهم في ترسيخ الهوية الثقافية والأدبية للمنطقة.

نادى أدب القوصية يعقد امسية شعرية كبرى لأدباء أسيوط والقوصية

نادى أدب القوصية يعقد امسية شعرية كبرى لأدباء أسيوط والقوصية