تشافي يُشيد بالبرتغالي فيليكس في مؤتمر سيلتا فيجو

قدم تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة إشادة كبيرة بالبرتغالي جواو فيليكس، لاعب الفريق الجديد، بعد المستويات الكبيرة التي قدمها اللاعب خلال الفترة الماضية.



وكان فيليكس قد نجح في خطف الأنظار إليه سريعًا بعدما قدم أداء مميز خلال الفترة الماضية.

تصريحات تشافي

تحدث تشافي، خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة سيلتا فيجو، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، حيث قال: "لدي سعادة كبيرة بلامين ورافا وفيران، يوجد حمل بدني كبير يتطلب حدة كبيرة، لذلك سيكون هناك العديد من التغييرات، حيث نحتاج إلى الحيوية".

بينما علق على التكايك اله٠ومي المتبع في طريقة مباراة اليوم، فقال: "لدينا ظروفنا، هناك لاعبون لعبوا الكثير من الدقائق، سيكون هناك تبديلان كل مباراة".

بينما وجه تشافي الإشادة البرتغالي جواو فيليكس، حيث قال: "لقد رآينا مستوى مميز منه، دائمًا ما امتلك جواو الموهبة، هو داعم للمجموعة وقادر على صناعة الفارق، ويبدي سعادته".

وتابع:"نأمل أن يحرز المزيد من الأهداف ويصنعها كذلك، لن يتوقف عن العمل الذي يقدمه حاليًا".

وأضاف: "لديه قوة في ربط الفريق جيدًا، ويتحرك بصورة مميزة بين الخطوط وبإمكانه اللعب كمتوسط ميدان آخر، ولكن الأمر لا يتعلق به وحده، ولكن بالفريق ككل من أوريول وجافي وجوندوجان الذين يقدمون تمريرات للأهداف، هناك لاعبون في أعلى مستوى، وهذا أمر جيد للمنافسة".

فيما علق على مدي تعافي رونالد أراوخو من الإصابة في الوقتوالذي يتألق فيه كريستينسين وكوندي: "يعتبر لاعب مهم للغاية ومحوري وقائد، سيدخل في المباريات تدريجيًا، وأقول دائمًا إن الروح هي المفتاح في الفريق".

بينما علق على قرار الإعارة الخاصة بجواو فيليكس وكانسيلو، قال: "لدينا 9 أشهر وهذا وقت طويل، سيتوجب علينا التحدث مع أنديتهما، ولكن من غير المعقول الآن مناقشة ذلك".