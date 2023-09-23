برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف يطرح فرص عمل للجنسين.. التفاصيل

برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع بالمملكة العربية السعودية، جذب اهتمام الكثيرون ممن يبحثون عن فرصة عمل خلال الفترة الحالية بالتزامن مع إعلان الهيئة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف.

وظائف برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع

وكان البرنامج أعلنت عبر موقعها الإلكتروني، عن حاجتها لشغل وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للرجال والنساء، ممن يحملون شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات، موضحة أن الوظائف الخالية لديها جاءت وفق المسميات التالية:

- مسؤول قاعدة بيانات (ينبع).

– مسؤول السلامة (رأس الخير).

– فني أجهزة تكييف (عدد 5 وظائف/ الجبيل).

– فني معدات طبية (عدد وظيفتين/ الجبيل).

التقديم على الوظائف برنامج التأهيل والإحلال

وأشار برنامج التأهيل والإحلال، أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بداية من تاريخ اليوم الجمعة الموافق 21 سبتمبر 2023م؛ ويستمر التقديم حتى تاريخ 1 أكتوبر 2023م.

وأعلن البرنامج أن الوظائف الشاغرة متاحة للعمل لدى “شركة ابتكار للتقنية المحدودة، وشركة أساس العالمية المحدودة، وشركة سراكو” في كل من ينبع، ورأس الخير، والجبيل.

طريقة التقديم على وظائف برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف

ودعا برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع بالمملكة العربية السعودية، الراغبين في التقديم على وظائفها المعلنة ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط كل وظيفة زيارة موقع البرنامج الالكتروني.