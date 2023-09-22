وجدي زين الدين: مصر ستظل دائما الأم والقلب النابض لكل الدول العربية (فيديو)

أشاد الدكتور وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة الوفد، بجهود مصر والقوات المسلحة المصرية في تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الليبيين عقب الإعصار المدمر، لافتا إلى أن مصر ستظل نبض الأمة العربية وما يصيب ابنائها من أوجاع وآلام يؤثر على أشقائهم في مصر.

الألم في ليبيا يمثل وجعا في مصر

وأضاف الدكتور وجدي زين الدين في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الألم في ليبيا يمثل وجعا في مصر بشكل خاص وآلام الأمة العربية بشكل عام تصيب مصر بأوجاع، موضحا أن العلاقات المصرية الليبية ممتدة وتاريخية على مر التاريخ.

وتابع رئيس تحرير جريدة الوفد، القوات المسلحة المصرية أقامت جسرا عظيما من المعونات والمعدات لدعم الأشقاء الليبيين، ولا زالت مصر حتى الآن تقدم كافة أوجه الرعاية للأشقاء، موضحا أن مصرلم ولن تتخلى عن أي دولة عربية وتُسرع دائما إلى تقديم المعونات اللازمة للتخفيف عن كاهلهم، ومصر ستظل دائما الأم والقلب النابض لكافة الدول العربية.

