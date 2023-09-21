قبل اجتماع المركزي.. ارتفاع سعر الذهب اليوم الخميس بـ منتصف التعاملات

سعر الذهب.. حالة من القفزات والارتفاعات شهدتها أسعار المشغولات الذهبية خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس في أسواق الصاغة المصرية، وارتفع الجرام لنحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

كان سعر جرام الذهب هبط 10 جنيهات في بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذهب اليوم الخميس بمنتصف التعاملات، حيث إن سعر العيار انخفض عن معدله صباح اليوم الخميس، وجاءت أسعاره على النحو الآتي:

أسعار الذهب اليوم الخميس

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1487 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1911 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2230 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2549 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 17840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1924 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف تعاملات اليوم، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بتراجع نحو 5.4 دولار بنسبة 0.28% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة أمس.